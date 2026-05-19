Futuros do petróleo nos Estados Unidos recuam mais de 2%

WASHINGTON, 19 de maio de 2026 (WAM) — Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos recuaram mais de 2% no início das negociações asiáticas desta terça-feira (19/05), após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que suspendeu um ataque planejado contra o Irã para permitir negociações destinadas a encerrar a guerra no Oriente Médio, informou a Reuters.

O contrato mais negociado do petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho caía US$ 2,08, ou 2,02%, para US$ 102,34 por barril às 22h12 GMT. Já o contrato com vencimento mais próximo recuava US$ 1,54, ou 1,42%, para US$ 107,12 por barril, após alta de mais de 3,1% na sessão anterior.

O contrato de junho expira nesta terça-feira (19/05).