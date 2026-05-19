Etihad Airways amplia oferta de voos com Airbus A380 para Paris

ABU DHABI, 19 de maio de 2026 (WAM) — A Etihad Airways ampliará neste verão do Hemisfério Norte a operação do Airbus A380 para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, com dois voos diários. Com isso, a rota passará a contar com três frequências diárias no total, tornando Paris um dos poucos destinos no mundo atendidos duas vezes por dia pelo avião de dois andares.

A partir de 1º de julho, a programação ampliada da companhia incluirá dois voos diários de Airbus A380 partindo do Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, em horários matutinos e vespertinos voltados tanto para passageiros de negócios quanto de lazer. A operação será complementada por um terceiro voo diário com aeronave Boeing 787-9, com classes First, Business e Economy.

O diretor de Receita e Comercial da Etihad Airways, Arik De, afirmou que Paris é um dos destinos mais populares da companhia. "Operar dois voos diários com o A380 para Charles de Gaulle é uma demonstração de confiança em um dos grandes mercados de viagens do mundo”, afirmou.