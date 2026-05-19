Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam seis drones em 48 horas

ABU DHABI, 19 de maio de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detectaram e interceptaram com sucesso, nas últimas 48 horas, seis drones hostis que tentavam atingir áreas civis e estratégicas do país.

Segundo a pasta, as forças de defesa aérea interceptaram e neutralizaram os alvos com alto nível de prontidão e eficiência, sem registro de vítimas nem impactos sobre a segurança de instalações estratégicas.

Como parte das investigações em andamento sobre o ataque à usina nuclear de Barakah em 17 de maio, os resultados do rastreamento e do monitoramento técnico apontaram que os três drones envolvidos no incidente — dois deles interceptados e o terceiro responsável por atingir um gerador elétrico fora do perímetro interno da usina —, assim como os drones interceptados posteriormente, partiram do território iraquiano.

O Ministério da Defesa afirmou que os Emirados Árabes Unidos reservam-se o direito de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania e segurança nacional, em conformidade com as leis e convenções internacionais.

A pasta também reiterou a plena prontidão das Forças Armadas para enfrentar qualquer ameaça à segurança do país e a seus ativos nacionais.