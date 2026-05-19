Etihad Rail conclui primeira estação ferroviária de passageiros em Fujairah antes do início das operações em 2026

FUJAIRAH, 19 de maio de 2026 (WAM) — A Etihad Rail concluiu a estação de passageiros de Fujairah, a primeira voltada ao transporte de passageiros da companhia, antes do início gradual das operações previsto para este ano. A estação está localizada na região de Madinat Al Hilal e ocupa uma área de 51,9 mil metros quadrados.

A diretora-executiva comercial da Etihad Rail, Adhraa Al Mansoori, afirmou que a estação ocupa uma localização estratégica no emirado de Fujairah, próxima de importantes pontos turísticos e marcos da cidade.

Segundo ela, a estação fica a cerca de 12 minutos do Aeroporto Internacional de Fujairah, seis minutos da orla de Umbrella Beach e cinco minutos do Forte de Sakamkam.

Al Mansoori acrescentou que a estação deve gerar impacto econômico significativo no longo prazo ao promover uma transformação positiva no sistema de transporte de passageiros e ampliar o acesso ao emirado de Fujairah.

O lançamento dos serviços ferroviários de passageiros ligando Fujairah a Dubai e Abu Dhabi também deverá criar oportunidades de investimento em diversos setores. O tempo de viagem entre Fujairah e Abu Dhabi será de 105 minutos, com trens operando a velocidades de até 200 km/h e capacidade para até 400 passageiros.

A executiva afirmou ainda que 70% dos materiais utilizados no desenvolvimento da rede ferroviária nacional foram adquiridos localmente por meio de 97 fornecedores emiradenses. Ela acrescentou que a primeira fase incluirá o lançamento simultâneo das três primeiras rotas conectando Abu Dhabi, Dubai e Fujairah. Os horários das viagens serão anunciados pelos canais oficiais mais próximos da data de início das operações.

A experiência dos passageiros contará com uma série de serviços, incluindo áreas comerciais, sala VIP, internet de alta velocidade e vagões-restaurante.

A estação também possui design moderno e instalações integradas que permitem aos passageiros acessar todos os serviços de forma simples e eficiente, além de sinalização, áreas de espera, escritório de atendimento e máquinas automáticas de pagamento.

Segundo a Etihad Rail, esses elementos estão entre as principais prioridades para ampliar a satisfação dos usuários e criar um modelo de transporte ferroviário de excelência nos Emirados Árabes Unidos, contribuindo para o desenvolvimento do transporte de passageiros no país.