Autoridade de Emergência e Ministério da Saúde dos Emirados Árabes Unidos reafirmam prontidão dos sistemas de vigilância e resposta sanitária para monitorar repercussões do ebola

ABU DHABI, 19 de maio de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês) e o Ministério da Saúde e Prevenção (MoHAP) reafirmaram a prontidão dos Emirados Árabes Unidos para responder a qualquer evolução ou emergência de saúde, incluindo situações relacionadas ao ebola, e destacaram que o sistema nacional de vigilância e resposta sanitária do país passa por avaliação e revisão contínuas de acordo com padrões internacionais e melhores práticas.

As discussões ocorreram durante uma reunião presidida pelo ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed Ali Al Sayegh, sob supervisão da NCEMA, com participação de entidades competentes e parceiros estratégicos.

O encontro analisou os desdobramentos mais recentes relacionados ao ebola, além dos sistemas nacionais de vigilância e resposta sanitária adotados pelos Emirados Árabes Unidos, das medidas preventivas atualmente em vigor e dos mecanismos de coordenação e integração com entidades locais, nacionais e internacionais.

A NCEMA e o Ministério da Saúde reiteraram a continuidade das medidas preventivas de monitoramento como parte da estratégia preventiva dos Emirados Árabes Unidos para reforçar a preparação em saúde pública e os sistemas de resposta a doenças transmissíveis, garantindo que unidades de saúde e equipes médicas permaneçam plenamente preparadas para atuar de forma eficiente e eficaz diante de diferentes situações sanitárias.

Os órgãos também destacaram a importância de recorrer apenas a fontes oficiais de informação e evitar a divulgação ou circulação de informações incorretas, reiterando o compromisso histórico dos Emirados Árabes Unidos com a proteção da saúde pública e o fortalecimento da conscientização sanitária da população.