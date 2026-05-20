Abdullah bin Zayed se reúne com ministro do Exterior da Alemanha em Berlim

BERLIM, 20 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, durante visita de trabalho a Berlim.

Os dois lados analisaram os mais recentes desdobramentos na região e as consequências dos ataques terroristas iranianos não provocados contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

As conversas também abordaram as graves consequências desses ataques para a segurança da navegação marítima internacional, as cadeias de abastecimento de energia e a estabilidade da economia global. As partes destacaram a importância de intensificar os esforços internacionais para proteger corredores marítimos e garantir o fluxo contínuo do comércio global.

A reunião também tratou do ataque terrorista não provocado que provocou um incêndio em um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra, realizado com um drone, sem causar feridos nem impactos nos níveis de segurança radiológica.

Johann Wadephul, que condenou os ataques terroristas não provocados, reafirmou a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos.

Abdullah bin Zayed agradeceu pelo apoio e afirmou que todos os moradores e visitantes no país estão em segurança. Reiterou também a profundidade das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e destacou o compromisso conjunto de ampliar a cooperação bilateral de forma a atender aos interesses comuns dos países e promover mais prosperidade e bem-estar para seus povos.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, Ahmed Wahib Al Attar, participaram da reunião.