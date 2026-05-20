Comboio de ajuda dos Emirados Árabes Unidos leva roupas para crianças de Gaza

GAZA, 20 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram um novo comboio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza como parte da operação “Chivalrous Knight 3”, dando continuidade ao apoio humanitário e de socorro à população do território palestino.

O comboio levou 40 caminhões com 600 pallets de roupas para o Eid destinadas a crianças em Gaza, totalizando 540 toneladas de ajuda. O objetivo é aliviar o sofrimento da população infantil e proporcionar um momento de alegria em meio à grave crise humanitária no local.

A ajuda faz parte da atuação humanitária dos Emirados Árabes Unidos em apoio ao povo palestino e reflete a estratégia do país de reforçar a resposta emergencial e ampliar a assistência às famílias afetadas, especialmente às crianças.

A operação segue implementando programas humanitários e de socorro para atender necessidades básicas e amenizar as difíceis condições de vida da população de Gaza.