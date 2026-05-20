Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente de Camarões pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 20 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente de Camarões, Paul Biya, por ocasião do Dia Nacional do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes a Paul Biya e ao primeiro-ministro camaronês, Joseph Dion Ngute.