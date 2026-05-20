Presidente dos Emirados Árabes Unidos ordena libertação de 956 presos antes do Eid Al-Adha

ABU DHABI, 20 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ordenou a libertação de 956 detentos de instituições correcionais em todo o país antes do Eid Al-Adha. O presidente também determinou o pagamento das obrigações financeiras decorrentes das condenações dos presos.

A medida humanitária reflete o compromisso de Mohamed bin Zayed com a promoção dos valores de compaixão e solidariedade social de forma a apoiar a estabilidade das famílias e da sociedade.