Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra centro islâmico em San Diego

ABU DHABI, 20 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque armado contra o Centro Islâmico de San Diego, na Califórnia, que deixou mortos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esse tipo de ato criminoso e a rejeição permanente de todas as formas de violência, extremismo e terrorismo destinadas a ameaçar a segurança e a estabilidade. O ministério expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas e ao governo e ao povo dos Estados Unidos pelo ataque, classificado como hediondo.