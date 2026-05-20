Abdullah bin Zayed se reúne com ministro do Interior da Alemanha

BERLIM, 20 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt.

Durante o encontro, os dois lados discutiram as relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e formas de ampliar e desenvolver a cooperação em diferentes áreas de maneira a atender aos interesses mútuos dos dois países.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre Emirados Árabes Unidos e Alemanha se baseiam em sólidos pilares de confiança mútua e parceria construtiva e destacou que a relação entre os países se tornou um modelo avançado de cooperação frutífera em diferentes setores.

A reunião também abordou os desdobramentos mais recentes na região e as consequências dos ataques terroristas iranianos contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

As conversas trataram ainda dos ataques terroristas não provocados com drones lançados a partir do território iraquiano, um dos quais atingiu, no último domingo (17/05), um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah.

Alexander Dobrindt manifestou a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques terroristas. Abdullah bin Zayed agradeceu a posição de apoio da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os moradores e visitantes no país estão em segurança.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, Ahmed Wahib Al Attar, participaram da reunião.