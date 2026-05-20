Ministro do Exterior dos Emirados se reúne com chanceler alemão em Berlim

BERLIM, 20 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na presença do assessor de Política Externa e Segurança da chancelaria alemã, Günter Sautter.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed transmitiu ao chanceler alemão os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e votos de mais progresso e prosperidade para a Alemanha.

Friedrich Merz, por sua vez, enviou cumprimentos a Mohamed bin Zayed e desejou continuidade da prosperidade e do desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

A reunião abordou as relações estratégicas entre os dois países e formas de ampliar a cooperação em diferentes setores, incluindo economia, comércio e investimentos.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed afirmou que os Emirados Árabes Unidos buscam ampliar ainda mais a cooperação com a Alemanha em todos os setores de maneira a atender aos interesses mútuos e apoiar os planos de desenvolvimento abrangente e prosperidade econômica sustentável dos dois países.

As conversas também trataram dos desdobramentos mais recentes na região e das consequências dos ataques terroristas iranianos contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

A reunião abordou ainda os ataques terroristas não provocados com drones lançados a partir do território iraquiano, um dos quais atingiu no domingo (17/05) um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah.

Friedrich Merz reiterou a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques terroristas. Abdullah bin Zayed agradeceu a posição de apoio da Alemanha e afirmou que todos os moradores e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

Os dois lados também discutiram as graves consequências dos ataques para a navegação marítima internacional, o abastecimento de energia e a economia global, além da importância de ampliar a cooperação internacional para proteger corredores marítimos e garantir a liberdade do comércio global.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, Ahmed Wahib Al Attar, participaram da reunião.