Petróleo recua mais de 5% após avanço das negociações com Irã

NOVA YORK, 21 de maio de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo registraram queda de mais de 5% nesta quarta-feira (20/05) após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que as negociações para encerrar o conflito com o Irã entraram na fase final.

O contrato do petróleo Brent recuou US$ 6,26, ou 5,63%, fechando a US$ 105,02 por barril. Ao mesmo tempo, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caiu US$ 5,89, ou 5,66%, encerrando o dia a US$ 98,26 por barril.