Conselho Nacional Federal e Parlamento Europeu discutem cooperação parlamentar e empoderamento feminino

ESTRASBURGO, França, 21 de maio de 2026 (WAM) — A integrante do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) Sara Mohammad Falaknaz e a presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero do Parlamento Europeu, Lina Gálvez, discutiram formas de ampliar a cooperação parlamentar entre o FNC e o Parlamento Europeu durante reunião realizada no contexto da visita da delegação emiradense à sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

O encontro abordou temas de interesse mútuo, especialmente o empoderamento feminino, o fortalecimento da participação das mulheres em cargos de decisão e seu papel em questões ligadas à paz e à segurança, além do apoio ao multilateralismo e do combate ao discurso de ódio e à discriminação.

Sara Falaknaz destacou a experiência dos Emirados Árabes Unidos no empoderamento das mulheres e afirmou que as emiradenses são parceiras fundamentais no desenvolvimento e na tomada de decisões graças ao apoio da liderança do país desde a criação da União. Ela também apresentou a experiência dos Emirados Árabes Unidos no setor de energia nuclear pacífica e afirmou que as usinas nucleares do país operam de acordo com os mais altos padrões internacionais de segurança, proteção e transparência, em cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), refletindo o compromisso do país com o uso pacífico da energia nuclear.

Lina Gálvez, por sua vez, elogiou a experiência dos Emirados Árabes Unidos no empoderamento feminino, especialmente em relação ao equilíbrio na representação parlamentar. Afirmou ainda que diversos países europeus ainda enfrentam desafios nessa área.