Cúpula Economy Middle East 2026 começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 21 de maio de 2026 (WAM) — A terceira edição da cúpula Economy Middle East 2026 começou nesta quinta-feira (21/05) em Abu Dhabi em parceria com o Abu Dhabi Global Market (ADGM, na sigla em inglês), com participação de ministros, formuladores de políticas públicas, autoridades governamentais e dirigentes de instituições financeiras e empresas globais.

Dando continuidade ao impulso das edições anteriores, a Economy Middle East Summit 2026 promoverá debates sobre setores estratégicos, incluindo economia, investimentos e comércio, setor bancário e financeiro, ativos digitais, inteligência artificial e tecnologia, energia, mercado imobiliário e mobilidade.

Realizado sob o tema “A economia do amanhã: Emirados Árabes Unidos emergem mais fortes”, no hotel Rosewood Abu Dhabi, o evento reúne mais de 1.500 participantes, além de representantes da imprensa regional e internacional e mais de 30 autoridades, especialistas e líderes empresariais.

A cúpula concentra as discussões na resiliência da economia dos Emirados Árabes Unidos diante das incertezas globais e na manutenção do ritmo da Visão Emirados 2031. O encontro também debate o papel dos fundos soberanos e do capital privado no apoio ao crescimento econômico, além de analisar avanços relacionados à economia digital, às finanças sustentáveis e ao desenvolvimento dos mercados financeiros.

O evento também discute o papel da imprensa confiável na promoção da conscientização econômica e no combate à desinformação em um mundo em rápida transformação, além de sua função na conexão entre economias e países e na disseminação da cultura econômica e financeira.