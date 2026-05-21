Campanha dos Emirados Árabes Unidos leva mais de 195 toneladas de ajuda alimentar a Gaza

GAZA, 21 de maio de 2026 (WAM) — Um novo comboio humanitário dos Emirados Árabes Unidos, formado por 15 caminhões transportando mais de 195 toneladas de alimentos, entrou na Faixa de Gaza como parte da campanha “Ponte Aérea Humaid”, lançada no âmbito da operação “Chivalrous Knight 3”.

A campanha foi iniciada por determinação do membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, como parte dos esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos em apoio aos palestinos em Gaza.

Ao longo de dois meses, a campanha entregou mais de 600 toneladas de ajuda humanitária e alimentos à cidade egípcia de Al Arish. Os suprimentos foram recebidos pela equipe humanitária dos Emirados, transferidos para o centro logístico do país e preparados para distribuição em Gaza de acordo com as necessidades.

A campanha “Ponte Aérea Humaid” foi implementada em cooperação com a operação “Chivalrous Knight 3” e contou com a participação de várias organizações beneficentes e humanitárias dos Emirados Árabes Unidos, incluindo a Fundação Beneficente Humaid bin Rashid Al Nuaimi, a Organização Internacional de Caridade, a filial do Crescente Vermelho dos Emirados em Ajman, a Associação Beneficente Al Ihsan e a Fundação Beneficente Al Etihad.

As entidades contribuíram para a preparação e distribuição de alimentos e ajuda emergencial, em uma ação que, segundo os organizadores, reflete o espírito de solidariedade e cooperação humanitária em apoio ao povo palestino.

Por meio da operação “Chivalrous Knight 3”, os Emirados Árabes Unidos seguem fornecendo assistência humanitária a Gaza com comboios terrestres, pontes aéreas e iniciativas médicas e de socorro destinadas a amenizar o sofrimento da população afetada.