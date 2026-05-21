Resiliência da economia dos Emirados Árabes Unidos sustenta crescimento em qualquer cenário, diz Alvarez & Marsal

ABU DHABI, 21 de maio de 2026 (WAM) — O diretor-executivo da área de consultoria para governos da Alvarez & Marsal em Dubai, Abdalla ElEbiary, afirmou que a economia dos Emirados Árabes Unidos demonstrou forte resiliência e solidez diante dos desafios geopolíticos globais e das oscilações internacionais, com expectativa de crescimento robusto nos próximos anos impulsionado pelos setores da nova economia.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante a Economy Middle East Summit 2026, em Abu Dhabi, ElEbiary afirmou que a participação da Alvarez & Marsal no evento reflete o compromisso da empresa de apoiar clientes em períodos de crise e volatilidade global, para compreender melhor suas expectativas e desafios e oferecer suporte ampliado.

Segundo ele, a economia dos Emirados Árabes Unidos continua registrando crescimento sólido em diferentes setores, o que demonstra a força de seus fundamentos econômicos. O executivo também afirmou acreditar que o ritmo observado nos últimos cinco anos continuará.

ElEbiary afirmou que a próxima etapa será marcada pelo surgimento de novos setores na liderança do crescimento econômico e destacou que o foco deixou de se concentrar apenas na infraestrutura tradicional, passando a incluir infraestrutura digital, inteligência artificial, transformação tecnológica e sustentabilidade.

Ele acrescentou que a nova economia dos Emirados Árabes Unidos está baseada principalmente nesses setores voltados ao futuro, enquanto áreas como turismo e serviços relacionados continuam em expansão, refletindo a diversidade da economia emiradense e das economias da região de forma geral.