Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Parlamento alemão

BERLIM, 21 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com a presidente do Parlamento alemão, Julia Klöckner, com o vice-presidente do Bundestag, Omid Nouripour, e com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Armin Laschet.

Os encontros, realizados durante a visita de trabalho de Abdullah bin Zayed à Alemanha, abordaram os desdobramentos mais recentes na região e as consequências dos ataques terroristas iranianos não provocados contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

As discussões também trataram dos impactos dos ataques sobre a segurança da navegação marítima internacional, a estabilidade dos mercados de energia e a economia global, além de abordarem formas de ampliar a cooperação internacional para proteger rotas marítimas e garantir a liberdade do comércio global.

As conversas incluíram ainda os ataques terroristas não provocados com drones lançados a partir do território iraquiano, um dos quais atingiu, no último domingo (17/05), um gerador elétrico localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah.

As autoridades alemãs reafirmaram a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos e condenaram os ataques terroristas não provocados.

Abdullah bin Zayed agradeceu a posição de apoio da Alemanha e afirmou que todos os moradores e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

Durante as reuniões, os dois lados também discutiram as relações de amizade e cooperação entre os dois países e formas de fortalecê-las em diferentes áreas de maneira a atender aos interesses mútuos.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre Emirados Árabes Unidos e Alemanha seguem em expansão em diferentes setores e destacou o papel das instituições parlamentares no fortalecimento do diálogo e da compreensão entre os povos, além do apoio à paz e à segurança regional e internacional.

A ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, o ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, Ahmed Waheeb Al Attar, participaram das reuniões.