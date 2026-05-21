Etihad lança voos para Salalah

ABU DHABI, 21 de maio de 2026 (WAM) — A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, celebrou nesta quinta-feira (21/05) o voo inaugural de sua nova rota para Salalah, criando uma ligação direta entre Abu Dhabi e a cidade costeira no sul de Omã.

A nova rota funcionará durante todo o ano. Inicialmente, a operação contará com dois voos semanais a partir de 21 de maio e será ampliada para cinco frequências semanais a partir de 15 de junho, coincidindo com a temporada de Khareef, período em que o litoral e as montanhas de Salalah ficam cobertos por paisagens verdes.

Segundo a companhia, o lançamento dos voos para Salalah reflete o compromisso da Etihad em ampliar sua rede regional e oferecer aos passageiros de sua malha global acesso facilitado a um dos destinos turísticos mais procurados do Golfo.

Salalah passa a ser o segundo destino da Etihad em Omã, complementando a operação para Mascate, que completa 20 anos em 2026.

Com duração inferior a duas horas, o novo voo oferece uma opção de viagem de verão para passageiros de Abu Dhabi e de outros destinos conectados pela rede global da companhia, ligando diretamente a capital emiradense às paisagens sazonais de Salalah.

O presidente-executivo da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou que o lançamento da rota representa um novo passo no fortalecimento da conectividade com Omã. “Há 20 anos, nossas operações para Mascate desempenham um papel importante na conexão entre comunidades e culturas, e essa nova rota amplia essa trajetória”, afirmou.

Segundo ele, Salalah é um destino conhecido por suas paisagens verdes, praias e patrimônio cultural, especialmente durante a temporada de Khareef, quando se transforma em um dos principais destinos turísticos da Península Arábica.

“Estamos satisfeitos em oferecer aos passageiros acesso mais fácil a esse destino especial enquanto continuamos apoiando o crescimento do turismo em nossa rede”, disse.