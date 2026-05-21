Economia dos Emirados Árabes Unidos consegue crescer em qualquer cenário, diz ministro

ABU DHABI, 21 de maio de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que o país continua consolidando um modelo econômico baseado em abertura, continuidade e capacidade de adaptação às mudanças globais e destacou que a economia emiradense demonstrou capacidade de manter competitividade e estabilidade apesar dos desafios geopolíticos e das oscilações regionais.

Durante a cúpula Economy Middle East 2026, o ministro afirmou que os Emirados Árabes Unidos não construíram sua economia apenas para períodos de prosperidade, mas para operar sob qualquer circunstância. Segundo ele, em um mundo marcado por fragmentação e incertezas, a vantagem ficará com economias abertas, confiáveis e capazes de operar de forma eficiente e consistente.

O ministro acrescentou que a região atravessa um período excepcional, marcado por um dos conflitos mais graves das últimas décadas. Segundo ele, o primeiro teste nesse contexto é a segurança, o segundo é a continuidade e o terceiro é a confiança.

Bin Touq afirmou que a principal mensagem econômica dos Emirados Árabes Unidos é a de um país aberto, eficiente e capaz de oferecer um ambiente econômico previsível.

Ele destacou que o crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2021 e 2025 foi de cerca de 5%, enquanto o crescimento do setor não petrolífero ficou em aproximadamente 6,2%.

Segundo o ministro, as atividades não ligadas ao petróleo representam atualmente mais de 77% do PIB dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o comércio exterior não petrolífero do país superou 3,8 trilhões de dirhams (US$ 1 trilhão) em 2025.

As exportações não petrolíferas alcançaram 813 bilhões de dirhams (US$ 221,4 bilhões), ambos em níveis recordes.

Bin Touq afirmou que esses indicadores mostram que a diversificação econômica nos Emirados Árabes Unidos deixou de ser apenas uma ambição e passou a se refletir claramente na estrutura da economia nacional.