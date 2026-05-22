Petróleo se recupera e Brent sobe para US$ 104,96 por barril

CAPITAIS, 22 de maio de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (22/05), após registrarem quedas expressivas na sessão anterior.

Os contratos futuros do Brent avançavam US$ 2,38, ou 2,3%, para US$ 104,96 por barril às 00h34 GMT.

Os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos também subiam US$ 1,73, ou 1,8%, para US$ 98,08 por barril.

Os dois contratos de referência haviam recuado cerca de 2% na quinta-feira (21/05), registrando os menores fechamentos em quase duas semanas.