Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Timor-Leste pelo Dia da Restauração da Independência

ABU DHABI, 22 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta, por ocasião do Dia da Restauração da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao presidente José Ramos-Horta e ao primeiro-ministro Kay Rala Xanana Gusmão pela ocasião.