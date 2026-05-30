PIB dos EAU atinge AED 1,9 trilhão e cresce 6,2% em 2025

DUBAI, 30 de maio de 2026 (WAM) — O Centro Federal de Competitividade e Estatística (FCSC, na sigla em inglês) anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) real dos Emirados Árabes Unidos cresceu 6,2% em 2025 em comparação com 2024, alcançando AED 1,9 trilhão.

O PIB não petrolífero registrou expansão de 6,8% em 2025 na comparação anual, atingindo AED 1,5 trilhão.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro da Economia e do Turismo, afirmou que a economia nacional continua apresentando desempenho excepcional sob a liderança do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.

Segundo Bin Touq, os resultados econômicos mais recentes refletem a eficácia da estratégia dos Emirados para desenvolver um modelo econômico diversificado e sustentável, apoiado pelo forte crescimento dos setores não petrolíferos e pela crescente importância das indústrias da nova economia. Ele destacou que esse dinamismo reforça a trajetória do país rumo ao cumprimento dos objetivos da visão "Nós, os EAU 2031" (We the UAE 2031).

O ministro acrescentou que as políticas econômicas flexíveis dos Emirados, baseadas na antecipação de tendências futuras e na capacidade de responder de forma eficaz aos desdobramentos globais, aceleraram a diversificação econômica e fortaleceram os pilares da competitividade e do crescimento sustentável.

Hanan Mansour Ahli, diretora-geral do FCSC, afirmou que os sólidos resultados econômicos alcançados em 2025 refletem o sucesso das políticas de desenvolvimento e econômicas dos Emirados no fortalecimento da estabilidade econômica e da competitividade dos setores estratégicos, ao mesmo tempo em que promovem uma estrutura econômica mais diversificada e eficiente.

Ela acrescentou que os Emirados continuam ampliando sua preparação para o futuro por meio de investimentos em economia digital, tecnologia e inovação, além do desenvolvimento de um ecossistema econômico integrado que sustenta o crescimento de longo prazo e reforça a posição do país como centro global de negócios e investimentos.

Diversos setores da economia registraram forte desempenho em 2025. A construção liderou o crescimento, com alta de 11,1%, seguida pelos setores financeiro e de seguros, com 10,4%; imobiliário, com 7,9%; e transporte e armazenagem, com 7,8%, refletindo o dinamismo contínuo das principais atividades econômicas do país.

Em termos de contribuição para o PIB não petrolífero, o setor de comércio manteve a maior participação, com 16,9%, seguido pelo setor financeiro e de seguros, com 13,2%; construção, com 12,9%; e indústrias de transformação, com 12,8%, evidenciando a diversidade da base produtiva da economia nacional e a contribuição contínua de setores vitais para o crescimento econômico.