EAU expressam solidariedade ao Quênia e condolências pelas vítimas de incêndio em dormitório de escola feminina

ABU DHABI, 30 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade ao Quênia pelas vítimas de um incêndio em um dormitório de uma escola feminina no condado de Nakuru, que resultou na morte e em ferimentos de várias estudantes.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo do Quênia por essa tragédia. O ministério também desejou rápida recuperação a todas as pessoas feridas.