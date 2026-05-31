Comitê de Preços dos Combustíveis dos EAU anuncia valores para junho

ABU DHABI, 31 de maio de 2026 (WAM) — O Comitê de Preços dos Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos aprovou os preços dos combustíveis para junho de 2026, com redução no valor do diesel em comparação ao mês anterior. A medida contribui para a estabilidade de setores estratégicos, especialmente logística e cadeias de suprimentos, fortalecendo a competitividade do ambiente de negócios e ajudando a manter o equilíbrio do mercado e a estabilidade dos preços.

Os preços da gasolina também passaram por ajustes limitados, em linha com a evolução dos mercados globais, dentro do mecanismo mensal de precificação de combustíveis dos Emirados Árabes Unidos. O sistema é baseado em critérios flexíveis e transparentes, acompanhando as oscilações do mercado internacional, promovendo a sustentabilidade e refletindo de forma equilibrada as mudanças nos preços da energia.

Os preços aprovados são os seguintes:

• Diesel: AED 4,33 por litro.

• Gasolina Super 98: AED 3,95 por litro.

• Gasolina Special 95: AED 3,83 por litro.

• Gasolina E-Plus 91: AED 3,76 por litro.