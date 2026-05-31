Presidente dos Emirados Árabes Unidos e da Sérvia discutem relações bilaterais e cenário regional em telefonema

ABU DHABI, 31 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, durante a qual os dois líderes discutiram oportunidades para fortalecer a cooperação entre os países em diversos setores prioritários, incluindo economia, desenvolvimento e energias renováveis.

Os dois presidentes reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações entre Emirados Árabes Unidos e Sérvia e de promover parcerias econômicas de longo prazo no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente firmado entre os dois países, com o objetivo de impulsionar o crescimento compartilhado e a prosperidade mútua.

Mohamed bin Zayed e Vučić também trocaram opiniões sobre uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum, especialmente os desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a segurança e a estabilidade da região.