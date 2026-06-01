EAU condenam veementemente invasão de colonos à Mesquita de Al-Aqsa e hasteamento de bandeira israelense em seu recinto

ABU DHABI, 31 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram e denunciaram veementemente a invasão dos pátios da Mesquita de Al-Aqsa por colonos sob proteção da polícia israelense, incluindo o hasteamento da bandeira de Israel em seu recinto, classificando essas ações como uma provocação e um ato inaceitável de extremismo.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou a necessidade de respeitar o status histórico e jurídico vigente da Mesquita de Al-Aqsa, garantir a proteção de todos os locais sagrados e preservar o papel de tutela do Reino Hachemita da Jordânia sobre os bens religiosos e a administração dos assuntos da Mesquita de Al-Aqsa. O ministério expressou a plena solidariedade e apoio dos Emirados Árabes Unidos a todas as medidas adotadas pela Jordânia para proteger e preservar os locais de importância religiosa.

O ministério responsabilizou as autoridades israelenses por interromper essas ações de escalada e pediu a intensificação dos esforços para evitar o agravamento das tensões e da instabilidade na região. Também reiterou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as práticas que violam as resoluções da legitimidade internacional e os acordos assinados, e que ameaçam provocar uma nova escalada da situação.

Por fim, o ministério conclamou a comunidade internacional a intensificar todos os esforços regionais e internacionais para construir uma perspectiva política que permita alcançar uma paz abrangente baseada na solução de dois Estados e concretizar as aspirações do povo palestino de estabelecer um Estado palestino independente e soberano, em conformidade com o direito internacional.