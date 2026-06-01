Cosnefroy conquista a Boucles de la Mayenne pela UAE Team Emirates-XRG

ABU DHABI, 1º de junho de 2026 (WAM) — O ciclista francês Benoît Cosnefroy, da UAE Team Emirates-XRG, conquistou o título geral da Boucles de la Mayenne, na França, garantindo sua primeira vitória em uma classificação geral desde que se juntou à equipe emirática durante o inverno europeu.

Cosnefroy confirmou o título no domingo após completar com segurança a terceira e última etapa no pelotão, preservando a liderança assumida depois de sua expressiva vitória na segunda etapa, disputada no sábado.

O francês iniciou a etapa final com apenas sete segundos de vantagem sobre seu rival mais próximo na classificação geral, o que exigiu atenção constante de seus companheiros da UAE Team Emirates-XRG ao longo da prova.

A equipe controlou com sucesso a fuga e administrou a corrida de forma eficiente, garantindo a manutenção da liderança até os quilômetros finais.

Depois que os escapados foram alcançados bem antes da chegada, a etapa foi decidida em um sprint do pelotão. O holandês Olav Kooij, da equipe Decathlon AG2R La Mondiale, venceu a terceira etapa, enquanto Cosnefroy cruzou a linha de chegada em segurança no pelotão para confirmar a conquista do título geral da competição.