EAU parabenizam Samoa pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, presidente de Samoa, por ocasião do Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes de felicitações ao presidente de Samoa e ao primeiro-ministro, La'aulialemalietoa Polataivao Fosi Schmidt.