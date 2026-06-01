Escritório de Mídia do Governo dos EAU lança guia de conteúdo e destaca IA agêntica como futuro da comunicação governamental

ABU DHABI, 1º de junho de 2026 (WAM) — O Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos lançou o Guia de Conteúdo para a Mídia Governamental durante a mais recente reunião da Rede de Comunicação Governamental, realizada na Creators HQ, em Dubai.

O encontro reuniu Saeed Al Eter, presidente do Escritório de Mídia do Governo dos EAU, além de diretores e responsáveis pela comunicação de diversas entidades federais.

O lançamento faz parte dos esforços contínuos do órgão para fortalecer o ecossistema de comunicação do governo federal, elevar os padrões profissionais entre as instituições e capacitar as equipes de comunicação com ferramentas que permitam produzir conteúdos mais precisos, consistentes e alinhados às prioridades nacionais.

Ao abrir a reunião, Saeed Al Eter reafirmou o compromisso do governo dos EAU com a construção de um sistema de comunicação capaz de acompanhar a velocidade das transformações globais.

“Estamos desenvolvendo um ecossistema avançado de comunicação governamental baseado em dados, conhecimento e nas mais recentes tecnologias digitais”, afirmou. “O objetivo é produzir conteúdo confiável, relevante e capaz de alcançar todos os segmentos da sociedade, mantendo as pessoas no centro de cada mensagem.”

Al Eter também abordou o papel da inteligência artificial na transformação do futuro da mídia governamental.

“A IA agêntica definirá a próxima etapa”, disse. “Ela permitirá produzir conteúdo de alta qualidade em tempo real e em larga escala, antecipar a desinformação antes que ela se espalhe, lidar com crises em rápida evolução com maior precisão e interagir de forma significativa com comunidades digitais. A comunicação governamental se tornará mais proativa, mais ágil e, em última análise, mais eficaz.”

A reunião incluiu uma sessão especial apresentada pela Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), intitulada ‘O modelo dos EAU na gestão da comunicação em crises’. A apresentação ofereceu uma análise detalhada dos princípios e metodologias que sustentam a abordagem emirática para a comunicação em situações de emergência, com base em experiências concretas e práticas consolidadas.

A sessão destacou que a comunicação governamental não deve ser vista apenas como uma função de apoio durante crises, mas como uma ferramenta de primeira linha, capaz de fortalecer a confiança pública, conter a disseminação de informações incorretas e ajudar as instituições a responder com segurança e coerência nos momentos mais críticos.

O Guia de Conteúdo para a Mídia Governamental foi desenvolvido como uma estrutura prática e abrangente para elevar a qualidade dos conteúdos produzidos pelas entidades federais. Em vez de apresentar apenas princípios gerais, o documento oferece ferramentas concretas e metodologias claras para orientar as equipes de comunicação em todas as etapas do processo de produção de conteúdo.

O guia aborda o planejamento estratégico e a orientação editorial, o desenvolvimento e aprimoramento de mensagens institucionais, a produção de conteúdos escritos e audiovisuais e a gestão da distribuição em diferentes canais de mídia. Cada etapa segue padrões definidos para garantir que o conteúdo seja claro, coerente com a identidade comunicacional dos EAU e eficaz para alcançar e engajar seus públicos-alvo.

Paralelamente ao lançamento, o Escritório de Mídia do Governo promoveu um workshop prático sobre conteúdo governamental para as equipes de comunicação participantes. A atividade transformou os conceitos do guia em exercícios aplicados, permitindo que os participantes trabalhassem competências essenciais, como construção de narrativas, elaboração de mensagens eficazes e adaptação estratégica de conteúdos para diferentes plataformas e públicos.

A sessão foi concebida como um ambiente de trabalho colaborativo, e não como uma palestra tradicional, proporcionando experiência prática nas disciplinas criativas e estratégicas que sustentam uma comunicação governamental eficiente, desde a clareza conceitual na fase de planejamento até as decisões que influenciam o desempenho de um conteúdo após sua publicação.