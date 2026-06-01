EAU condenam veementemente ataques terroristas com drones e mísseis do Irã contra o Kuwait

ABU DHABI, 1º de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os ataques terroristas com drones e mísseis realizados pelo Irã contra o Kuwait.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que esses ataques terroristas constituem uma flagrante violação da soberania do Kuwait e representam uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Kuwait e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.