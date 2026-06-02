EAU parabenizam a Itália pelo Dia da República

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, por ocasião do Dia da República de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes de felicitações ao presidente da Itália e à primeira-ministra, Giorgia Meloni.