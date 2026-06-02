General de brigada Musallam Al Rashidi recebe Medalha do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos

FLÓRIDA, 2 de junho de 2026 (WAM) — O general de brigada Musallam Mohamed Saeed Al Rashidi, diretor do Gabinete do Comandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, foi condecorado com a Medalha do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos (USSOCOM, na sigla em inglês).

A medalha foi entregue durante uma cerimônia oficial realizada na Base Aérea de MacDill, em Tampa, no estado da Flórida, em reconhecimento às “contribuições excepcionais para as operações especiais” de Al Rashidi. A honraria, autorizada pelo comandante do USSOCOM, é concedida a indivíduos que tenham realizado contribuições significativas para o setor, incluindo parceiros internacionais que apoiam missões conjuntas.

O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos destacou Al Rashidi por seu papel no fortalecimento da interoperabilidade com as Forças de Operações Especiais americanas, pelo apoio aos esforços de combate a organizações extremistas e pela contribuição para a estabilidade regional no âmbito da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos.