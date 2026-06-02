Grupo AD Ports adquire a CLI, principal operadora independente de terminais portuários de granéis agrícolas do Brasil, por mais de AED 3 bilhões

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — O Grupo AD Ports (ADX: ADPORTS) anunciou a aquisição da Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), principal operadora independente de terminais portuários de granéis agrícolas do Brasil, marcando sua entrada no mercado sul-americano por meio de uma expansão estratégica de grande relevância.

Com sede em São Paulo, a CLI opera dois dos mais importantes terminais de exportação de granéis agrícolas do Brasil sob concessões de longo prazo: a CLI Sul, principal terminal de exportação de açúcar do país e um dos principais terminais de exportação de milho e soja, localizado no Porto de Santos; e a CLI Norte, outro importante corredor de escoamento de grãos no Porto do Itaqui, integrante do chamado “Arco Norte”, região geográfica estratégica que abrange a bacia amazônica e se destaca como polo logístico fundamental e corredor emergente para exportações agrícolas.

Em 2025, os portos e terminais do norte do Brasil registraram o crescimento mais acelerado do país, reforçando o papel estratégico do corredor do Arco Norte na transformação do mapa logístico nacional.

Os dois terminais desempenham papel fundamental na conexão das regiões produtoras do Brasil — maior exportador mundial de açúcar e um dos maiores exportadores globais de grãos — com os mercados internacionais.

O Grupo AD Ports concordou em adquirir a CLI de seus atuais controladores, Macquarie Asset Management e IG4 Capital. A CLI detém 100% da CLI Norte, operadora de terminal no Porto do Itaqui, e 80% da CLI Sul, responsável por terminal no Porto de Santos.

A transação, cuja conclusão está prevista para o segundo semestre deste ano, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e antitruste, foi realizada com valor empresarial de AED 3,1 bilhões (US$ 835 milhões).

Também foi acordado que a atual equipe de alta administração da CLI permanecerá à frente da companhia.

A aquisição da CLI representa um passo transformador para o Grupo AD Ports, posicionando-o como uma das principais operadoras independentes de terminais de granéis agrícolas da América do Sul e proporcionando acesso estratégico a novas oportunidades para os negócios do grupo nas áreas de transporte marítimo, logística, cidades econômicas e serviços digitais.

Mohamed Juma Al Shamisi, diretor-geral e CEO do Grupo AD Ports, afirmou: “A compra da CLI representa uma mudança de paradigma para o Grupo AD Ports. A transação amplia pela primeira vez o alcance internacional do grupo para a América Latina e aprofunda nossas atividades no setor agroalimentar, uma de nossas áreas estratégicas. Sob a sábia liderança dos Emirados Árabes Unidos, o Grupo AD Ports está comprometido em facilitar o comércio em um dos mercados de commodities agrícolas mais importantes e de crescimento mais rápido do mundo, beneficiando nossos clientes globais, inclusive no Brasil, e fortalecendo nossa rede internacional.”

O Brasil apoia tanto a expansão geográfica do Grupo AD Ports quanto seus planos de desenvolver um importante corredor comercial Leste-Oeste ligando a maior economia da América do Sul ao subcontinente indiano, à África Oriental e ao Sudeste Asiático.

Os Emirados Árabes Unidos mantêm negociações avançadas com o Mercosul, bloco comercial sul-americano que inclui o Brasil, para estabelecer um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA).

Fernando Lohmann, chefe da Macquarie Asset Management no Brasil, declarou: “O setor brasileiro de exportação agrícola continua demonstrando notável resiliência, reforçando a posição do país como um dos principais fornecedores mundiais de commodities agrícolas. Como investidora de longo prazo no Brasil, a Macquarie permanece comprometida com a gestão responsável de ativos essenciais de infraestrutura que impulsionam o desenvolvimento econômico, melhoram a conectividade e fortalecem o papel do Brasil no comércio global. Acreditamos que o Grupo AD Ports está idealmente posicionado para apoiar a próxima fase de crescimento da CLI.”

Paulo Todescan L. Mattos, cofundador, sócio-diretor e CEO da IG4 Capital, afirmou: “Desde que nos tornamos acionistas da CLI, nosso foco tem sido fortalecer as capacidades operacionais da empresa, expandir sua presença estratégica e posicionar a plataforma para capturar o crescimento de longo prazo do setor brasileiro de exportação de granéis agrícolas. Acreditamos que o Grupo AD Ports é o proprietário estratégico ideal para dar continuidade a essa trajetória, trazendo expertise global em comércio, capacidade de infraestrutura e uma visão de longo prazo que apoiará o crescimento e o desenvolvimento contínuos da CLI.”

A aquisição da CLI oferece ao Grupo AD Ports um ponto de entrada na América Latina e uma plataforma para futuras expansões regionais. Além disso, o setor agroalimentar é uma das prioridades da estratégia de internacionalização inteligente do grupo, que realizou diversos investimentos relevantes nessa área nos últimos anos.

Em dezembro de 2025, a Karachi Gateway Multipurpose Terminal Ltd. (KGTML), pertencente ao grupo, e a unidade paquistanesa da multinacional Louis Dreyfus Company assinaram um acordo de longo prazo para desenvolver uma instalação de movimentação e armazenagem de granéis agrícolas no Porto de Karachi. Em janeiro de 2025, o grupo concordou em investir cerca de US$ 30 milhões no Terminal de Grãos Sarzha, projeto greenfield localizado no Porto de Kuryk, no Mar Cáspio, no Cazaquistão. Ainda neste ano, o grupo obteve uma concessão de 30 anos para operar o porto multipropósito de Aqaba, na Jordânia, um dos principais polos de granéis agrícolas do Oriente Médio, com mais de 3 milhões de toneladas de grãos movimentadas anualmente. Além disso, as operações da Noatum Ports na Espanha já possuem forte participação no segmento de granéis agrícolas, com os terminais de Tarragona e Sagunto movimentando cerca de 2 milhões de toneladas de grãos importados por ano. Recentemente, foi anunciado um investimento adicional de AED 90 milhões (EUR 21 milhões) para modernizar as instalações do terminal de Tarragona.

Em 2025, a CLI movimentou um total combinado de 17 milhões de toneladas de granéis agrícolas e registrou receita de AED 654 milhões (US$ 178 milhões), gerando EBITDA de AED 360 milhões (US$ 98 milhões).

A CLI opera uma das poucas plataformas portuárias de grande escala voltadas para granéis agrícolas no Brasil, estrategicamente posicionada ao longo dos principais corredores de exportação. Os portos de Santos e Itaqui enfrentam limitações estruturais, especialmente Santos, onde a capacidade restrita de expansão e os congestionamentos recorrentes tendem a sustentar elevados níveis de utilização e resiliência tarifária no longo prazo.

A demanda de longo prazo pelos terminais brasileiros do grupo também é sustentada pela liderança global do Brasil e pela importância estratégica das exportações de grãos e açúcar. O país é o maior exportador mundial de açúcar, responsável por entre 40% e 50% das exportações globais do produto, segundo dados do setor, além de ocupar posição de destaque na exportação de soja, café e milho.

A compra da CLI representa a maior aquisição já realizada pelo Grupo AD Ports, superando a compra da espanhola Noatum por AED 2,65 bilhões (US$ 720 milhões) em 2023 e a aquisição de 51% da Global Feeder Shipping (GFS), sediada em Dubai, por AED 1,9 bilhão (US$ 510 milhões) no início de 2024.

Na transação, o Grupo AD Ports foi assessorado pelo BTG Pactual, enquanto a IG4 Capital e a Macquarie Asset Management foram assessoradas pelo Citi.