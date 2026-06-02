Declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores dos EAU, Jordânia, Turquia, Egito, Indonésia, Paquistão, Arábia Saudita e Catar sobre as incursões de colonos israelenses extremistas na Mesquita de Al Aqsa

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — Os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Turquia, Egito, Indonésia, Paquistão, Arábia Saudita e Qatar condenam nos termos mais veementes as contínuas incursões de colonos israelenses extremistas na Mesquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif sob a proteção das forças israelenses, bem como o hasteamento da bandeira israelense em seus pátios.

Os ministros ressaltam que essas ações provocativas e inaceitáveis constituem uma flagrante violação do direito internacional, das resoluções pertinentes das Nações Unidas e do status quo histórico e jurídico dos locais sagrados em Jerusalém Oriental ocupada.

Os ministros também condenam as contínuas e sistemáticas violações e medidas adotadas por Israel, a potência ocupante, com o objetivo de alterar o caráter histórico, jurídico e demográfico de Jerusalém Oriental ocupada e de comprometer a santidade e o status de seus locais sagrados islâmicos e cristãos.

Eles reafirmam sua rejeição categórica a quaisquer tentativas de alterar o status quo histórico e jurídico de Jerusalém e de seus locais sagrados islâmicos e cristãos, e enfatizam a necessidade de preservá-lo, reconhecendo ao mesmo tempo o papel especial da histórica custódia hachemita nesse contexto.

Os ministros reiteram que toda a área da Mesquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif, que abrange 144 dunams, é um local de culto exclusivamente muçulmano, e que o Departamento de Awqaf de Jerusalém e Assuntos da Mesquita de Al Aqsa, vinculado ao Ministério jordaniano de Awqaf e Assuntos Islâmicos, é a única entidade legal com jurisdição exclusiva para administrar os assuntos da abençoada Mesquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif e regular o acesso ao local.

Os ministros das Relações Exteriores responsabilizam as autoridades israelenses por interromper essas ações de escalada e alertam que as repetidas violações israelenses agravam as tensões, alimentam a instabilidade e o extremismo, enfraquecem os esforços internacionais para alcançar a paz e constituem uma clara violação das obrigações de Israel sob o direito internacional. Eles pedem a cessação imediata de todas essas práticas israelenses ilegais e provocativas e reafirmam a necessidade de respeitar integralmente o status quo histórico e jurídico da Mesquita de Al Aqsa/Al Haram Al Sharif.

Os ministros reafirmam sua solidariedade inabalável ao povo palestino e seu firme apoio à concretização de seus direitos nacionais legítimos e inalienáveis, sobretudo o direito à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado palestino independente e soberano nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital.

Eles também reiteram seu apoio a todos os esforços destinados a pôr fim à ocupação israelense e a alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente baseada na solução de dois Estados, em conformidade com o direito internacional, as resoluções pertinentes das Nações Unidas e a Iniciativa de Paz Árabe.