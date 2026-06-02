Previsão indica tempo estável nesta quarta-feira com poeira e areia em suspensão

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo geralmente estável em todo o país nesta quarta-feira.

São esperados ventos de sudoeste a noroeste, de fracos a moderados, com possibilidade de aumento de intensidade em alguns momentos, variando entre 10 e 25 km/h e alcançando até 40 km/h. Essas condições poderão levantar poeira e areia, reduzindo a visibilidade nas estradas.

No Golfo Arábico, o mar ficará de pouco agitado a moderado, podendo tornar-se agitado ocasionalmente. A primeira maré alta ocorrerá às 16h02 e a segunda às 2h11, enquanto a primeira maré baixa está prevista para as 9h14 e a segunda para as 19h55.

Já no Mar de Omã, as condições permanecerão em geral calmas e com mar pouco agitado. A primeira maré alta ocorrerá às 11h58 e a segunda às 22h53, enquanto a primeira e a segunda maré baixa serão registradas às 17h50 e às 5h42, respectivamente.