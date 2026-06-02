Embaixador dos EAU participa de conferência “Irmandade Muçulmana: uma ameaça real à Europa” realizada no Parlamento Europeu

BRUXELAS, 2 de junho de 2026 (WAM) — O Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus promoveu uma conferência com a participação de Mohammed Ismail Al Sahlawi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos junto à União Europeia, Bélgica e de Luxemburgo, além de um grande número de membros do Parlamento Europeu representando diferentes partidos políticos europeus, para discutir as ameaças representadas pela Irmandade Muçulmana em toda a Europa.

Os participantes destacaram os mecanismos utilizados pelo grupo para se infiltrar na sociedade e nas instituições europeias, influenciar a formulação de políticas públicas e promover ideologias extremistas sob o pretexto de uma interpretação ampla da liberdade religiosa. Eles também elogiaram o modelo adotado pelos EAU ao designar a Irmandade Muçulmana como organização terrorista e defenderam que os formuladores de políticas europeus se beneficiem da experiência emirática nesse campo.

Por sua vez, Al Sahlawi reafirmou a postura firme dos EAU no combate ao extremismo e ao terrorismo e no enfrentamento dos atos de violência e desestabilização praticados pelos braços da organização terrorista Irmandade Muçulmana onde quer que atuem.

Ele destacou que a abordagem dos EAU se baseia na promoção dos valores da convivência e da tolerância e na rejeição da violência e do extremismo, ressaltando a importância da cooperação internacional e regional para enfrentar essa ameaça.

O embaixador observou que os EAU receberam com satisfação a decisão de vários países de designar como organizações terroristas ramificações da Irmandade Muçulmana na região, com base em relatórios oficiais que documentam o envolvimento desses grupos em atividades ilegais transfronteiriças, incluindo atos terroristas e apelos públicos ao extremismo, além de seus vínculos com organizações terroristas.

Al Sahlawi reiterou ainda o apoio dos EAU a todos os esforços internacionais destinados a combater o extremismo e o terrorismo e a fortalecer a segurança e a estabilidade nos níveis regional e internacional.

A conferência foi encerrada com a apresentação de uma série de recomendações, entre elas a inclusão da Irmandade Muçulmana na lista de organizações terroristas da União Europeia; a criação de mecanismos para garantir que recursos europeus não beneficiem organizações ligadas ao islamismo radical; e a adoção de proibições harmonizadas em toda a União Europeia contra ativistas que promovam o islamismo radical.