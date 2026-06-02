Abdullah bin Zayed recebe diretor-geral da AIEA

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, recebeu Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Durante a reunião, realizada em Abu Dhabi, as duas partes discutiram as repercussões dos ataques terroristas não provocados realizados pelo Irã contra locais e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones, bem como a ameaça que representam para a segurança e a estabilidade regionais e suas implicações para a navegação marítima internacional, o fornecimento de energia e a economia global.

As discussões também abordaram os ataques terroristas com drones lançados a partir do território iraquiano contra os EAU, incluindo um ataque direcionado à Usina Nuclear de Barakah, na região de Al Dhafra. O ataque atingiu um gerador de energia localizado fora do perímetro interno da usina, sem registro de vítimas e sem qualquer impacto nos níveis de segurança radiológica.

O xeique Abdullah reiterou sua firme condenação a esse ataque terrorista não provocado, classificando-o como uma grave violação do direito internacional. Ele destacou a importância de proteger instalações civis e infraestruturas críticas e de respeitar as normas e os princípios do direito internacional.

A reunião também analisou a longa e destacada cooperação entre os EAU e a AIEA, que se estende por várias décadas, e discutiu formas de fortalecer ainda mais a colaboração em diversas áreas em apoio ao uso pacífico da energia nuclear, de acordo com os mais elevados padrões internacionais de segurança tecnológica, segurança física e não proliferação.

O xeique Abdullah reafirmou o compromisso dos EAU de ampliar sua cooperação com a AIEA e apoiar seu papel fundamental na promoção da segurança nuclear tecnológica e física nos níveis regional e internacional.

Por sua vez, Grossi elogiou a estreita cooperação entre os EAU e a AIEA, bem como o compromisso do país com os mais altos padrões de transparência e segurança nuclear. Ele ressaltou a importância de proteger instalações nucleares civis contra ameaças ou atos hostis para preservar a segurança e a estabilidade internacionais.

Participaram da reunião Abdullah Ahmed Balalaa, ministro assistente das Relações Exteriores para Assuntos de Energia e Sustentabilidade, e Mohamed Ibrahim Al Hammadi, diretor-geral e CEO da Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) e de seu grupo de empresas.