Diretor-geral da AIEA elogia Programa de Energia Nuclear Pacífica dos EAU e destaca importância de manter a segurança nuclear tecnológica e física

ABU DHABI, 2 de junho de 2026 (WAM) — Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), elogiou a experiência dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento de um programa integrado de energia nuclear pacífica baseado nos mais altos padrões de segurança, transparência e cooperação internacional, destacando a importância da continuidade da colaboração para fortalecer a segurança nuclear tecnológica e física e apoiar os usos pacíficos da energia nuclear.

As declarações foram feitas durante uma visita oficial do diretor-geral da AIEA aos EAU, que incluiu uma visita à Usina Nuclear de Barakah, acompanhado por Hamad Al Kaabi, vice-presidente do Conselho de Administração da Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR), juntamente com representantes da entidade.

Durante a visita, Grossi conheceu diversas instalações da usina, incluindo sistemas avançados de treinamento por simuladores, e reuniu-se com engenheiros e especialistas emiráticos que atuam em diferentes áreas da planta.

A visita também proporcionou a oportunidade de revisar os esforços nacionais em andamento dos EAU para fortalecer a cultura de segurança nuclear tecnológica e física, desenvolver capacidades nacionais e manter as melhores práticas e padrões internacionais em todos os aspectos do setor de energia nuclear.

Grossi elogiou os avanços alcançados pelos EAU no desenvolvimento de seu programa de energia nuclear pacífica em conformidade com os mais elevados padrões internacionais de segurança tecnológica, segurança física e transparência, bem como seu compromisso com uma estreita cooperação internacional nessa área. Ele destacou ainda a importância de manter essa cooperação e compartilhar conhecimentos especializados para apoiar o desenvolvimento seguro, protegido e responsável da energia nuclear em todo o mundo.

O diretor-geral da AIEA também ressaltou o papel essencial da energia nuclear no fortalecimento da segurança energética e no atendimento à crescente demanda por eletricidade, especialmente diante do aumento do consumo proveniente da indústria pesada, dos centros de dados e das aplicações de inteligência artificial.

Grossi afirmou: “As instalações de energia nuclear são um pilar fundamental de um sistema energético sustentável que apoia o progresso e a prosperidade das sociedades. Qualquer ameaça ou ataque contra essas instalações é motivo de profunda preocupação para a comunidade internacional, devido às potenciais implicações para a segurança nuclear tecnológica e física, bem como para a economia global como um todo. Portanto, é imperativo que essas instalações permaneçam protegidas e isoladas de conflitos em todos os momentos, em conformidade com os princípios, leis e normas internacionais relevantes.”

Grossi descreveu o ataque flagrante à Usina Nuclear de Barakah como uma grave violação das leis e normas internacionais e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais, bem como à proteção de infraestruturas civis críticas.

Ele declarou: “Atacar instalações nucleares constitui uma escalada extremamente perigosa que afeta a segurança regional e internacional e ameaça a segurança pública. Isso exige uma resposta internacional firme que rejeite tais atos irresponsáveis.”

O diretor-geral também enfatizou a importância da continuidade dos esforços internacionais para manter os mais altos níveis de segurança tecnológica e física em todo o setor de energia nuclear em todas as regiões e para fortalecer a cooperação entre países e organizações internacionais, a fim de garantir o uso seguro, protegido e responsável da energia nuclear para fins pacíficos.

Hamad Al Kaabi destacou a importância da estreita e duradoura cooperação entre os EAU e a AIEA, que permitiu ao país desenvolver um modelo reconhecido mundialmente para novos projetos de energia nuclear.

Al Kaabi afirmou: “A visita do diretor-geral Grossi à Usina Nuclear de Barakah reflete a força da parceria estratégica e duradoura entre os EAU e a AIEA, bem como nosso compromisso compartilhado de promover o uso pacífico e seguro da tecnologia nuclear. Ela também reforça a importância da coordenação contínua e estreita em todas as áreas da energia nuclear para garantir que o setor continue contribuindo para os objetivos nacionais de desenvolvimento.”

Durante a visita, os EAU reafirmaram seu compromisso com a implementação dos Sete Pilares Indispensáveis da AIEA para garantir a segurança nuclear tecnológica e física, estabelecidos em 2022 para ajudar a proteger instalações nucleares. Os EAU destacaram seus esforços contínuos para manter os mais altos níveis de segurança tecnológica, segurança física e preparação para emergências por meio de um sólido marco regulatório, da adoção de padrões internacionais e melhores práticas e da estreita cooperação com a AIEA e a comunidade internacional.

A visita faz parte da longa cooperação entre os EAU e a AIEA, iniciada em 1976 e reforçada em 2008, quando os EAU lançaram sua política para o desenvolvimento de um programa de energia nuclear pacífica. A política baseia-se nos princípios dos mais elevados padrões de segurança tecnológica, segurança física e transparência e posteriormente evoluiu para o Marco do Programa Nacional dos EAU, assinado com a AIEA em 2021 e vigente até 2027. O marco serve como referência fundamental para o planejamento e a cooperação técnica entre as duas partes, com foco no desenvolvimento tecnológico e na colaboração técnica em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Por meio de seu programa de energia nuclear pacífica, os EAU continuam contribuindo para fortalecer a segurança energética e avançar nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A Usina Nuclear de Barakah fornece eletricidade limpa de carga básica de forma contínua, 24 horas por dia, apoiando o crescimento econômico sustentável, a industrialização e ajudando a impulsionar a transição para uma economia baseada no conhecimento voltada para o futuro.