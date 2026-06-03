Abdullah bin Zayed e ministro das Relações Exteriores de Portugal discutem relações bilaterais e desdobramentos regionais por telefone

ABU DHABI, 3 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, discutiu em conversa telefônica com Paulo Rangel, ministro das Relações Exteriores de Portugal, os desdobramentos regionais e as repercussões dos ataques terroristas não provocados realizados pelo Irã contra locais e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

Os dois ministros analisaram as graves implicações desses ataques terroristas para a navegação marítima internacional, o fornecimento de energia e a economia global.

Eles também discutiram formas de fortalecer os esforços internacionais para promover a segurança e uma paz duradoura na região.

O xeique Abdullah e Rangel revisaram ainda os laços de amizade entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal e exploraram formas de ampliar a cooperação em diversos setores em apoio aos esforços de desenvolvimento dos dois países.