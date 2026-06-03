EAU condenam veementemente ataques terroristas do Irã contra o Bahrein

ABU DHABI, 3 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os ataques terroristas com drones e mísseis realizados pelo Irã contra o Reino do Bahrein.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que esses ataques terroristas constituem uma flagrante violação da soberania do Bahrein, uma violação do direito internacional e uma ameaça à sua segurança e estabilidade, bem como à segurança de suas infraestruturas críticas e instalações civis.

O ministério expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.