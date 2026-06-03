Abdullah bin Zayed mantém conversa telefônica com ministro das Relações Exteriores do Kuwait

ABU DHABI, 3 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, manteve uma conversa telefônica com o xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro das Relações Exteriores do Estado do Kuwait.

Durante a ligação, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos na região e expressaram sua firme condenação aos ataques terroristas iranianos que tiveram como alvo o Estado irmão do Kuwait com mísseis e drones, resultando na morte de uma pessoa, em feridos e em danos a instalações vitais, incluindo o Aeroporto Internacional do Kuwait e missões diplomáticas.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Estado irmão do Kuwait e seu apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e estabilidade e proteger seus cidadãos e residentes.

Zayed Al Nahyan ressaltou que a segurança do Estado do Kuwait é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados árabes do Golfo.

Ele também enfatizou que essa agressão terrorista iraniana, que teve como alvo missões e instalações diplomáticas, constitui uma flagrante violação de todas as normas e leis internacionais, além de representar uma perigosa escalada e uma ameaça à segurança e à estabilidade regionais.