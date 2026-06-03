Abdullah bin Zayed mantém conversa telefônica com ministro das Relações Exteriores do Bahrein

ABU DHABI, 3 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, manteve uma conversa telefônica com Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro das Relações Exteriores do Reino do Bahrein.

Durante a ligação, os dois analisaram os mais recentes desdobramentos regionais e expressaram sua firme condenação aos ataques terroristas iranianos que tiveram como alvo o Reino irmão do Bahrein com mísseis e drones.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Reino irmão do Bahrein e seu apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e estabilidade e proteger seus cidadãos e residentes.

Al Nahyan ressaltou que a segurança do Reino irmão do Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados árabes do Golfo.