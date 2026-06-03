Ministério da Saúde e Prevenção: nenhum caso de ebola foi detectado nos EAU

DUBAI, 3 de junho de 2026 (WAM) — O Ministério da Saúde e Prevenção confirmou que os Emirados Árabes Unidos continuam mantendo níveis avançados de preparação sanitária. Atualmente, não há casos de ebola registrados no país. As autoridades competentes seguem monitorando os desdobramentos globais na área da saúde e mantêm os mais altos níveis de prontidão e vigilância sanitária.

O ministério explicou que as autoridades competentes dos EAU continuam coordenando estreitamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com as autoridades internacionais de saúde relevantes em relação a um viajante que esteve nos Emirados Árabes Unidos e que posteriormente teve diagnóstico confirmado de ebola após deixar o país e chegar a Uganda alguns dias depois. O ministério também confirmou que o indivíduo não visitou nenhuma unidade de saúde nos EAU durante sua permanência no país.

Como parte da estrutura estabelecida de preparação e vigilância dos EAU, as autoridades competentes já haviam ativado as medidas necessárias de saúde pública, incluindo avaliação de risco, rastreamento de contatos e procedimentos preventivos aprovados, em conformidade com os protocolos nacionais e os padrões internacionais aplicáveis. Nenhum caso foi registrado nos EAU.

O ministério reafirmou que os Emirados Árabes Unidos continuam mantendo um elevado nível de preparação e vigilância sanitária e seguirão monitorando de perto os desdobramentos da situação em coordenação com parceiros internacionais e autoridades competentes.

O Ministério da Saúde também pediu ao público que não divulgue rumores ou informações provenientes de fontes não verificadas e que obtenha informações apenas por meio de fontes oficiais.