Abdullah bin Zayed reafirma plena solidariedade dos EAU ao Bahrein e elogia vigilância das forças de segurança após prisão de 15 pessoas ligadas a agentes iranianos

ABU DHABI, 3 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein e seu apoio às medidas adotadas pelas autoridades de segurança bareinitas para prender 15 integrantes que executavam diretrizes de incitação emitidas por agentes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês). Os envolvidos participavam da criação de células destinadas a promover as agendas de entidades ilegítimas e de atividades voltadas a semear a discórdia e enfraquecer a coesão social da sociedade bareinita.

O xeique Abdullah reafirmou o pleno apoio dos EAU a todas as medidas adotadas pelo Bahrein para proteger sua segurança e soberania e preservar a estabilidade e o bem-estar de sua sociedade. Ele também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança bareinitas por desmantelarem com sucesso a célula ligada à IRGC e adotarem as medidas legais necessárias contra seus integrantes.

O xeique reiterou a rejeição categórica dos EAU a todas as formas de terrorismo, bem como a organizações vinculadas a agendas externas. Al Nahyan também destacou a importância de fortalecer a cooperação regional e internacional para enfrentar esse tipo de ameaça.

Por fim, reafirmou que a segurança do Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados árabes do Golfo, reiterando o pleno apoio dos EAU a todas as medidas adotadas pelo Bahrein para manter sua segurança e estabilidade e proteger suas conquistas nacionais.