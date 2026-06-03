Presidente dos EAU se reúne com o rei Mohammed VI durante visita privada ao Marrocos

RABAT, 3 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o rei Mohammed VI, do Reino do Marrocos, durante uma visita privada do líder emirático ao país.

Durante o encontro, as duas partes discutiram os sólidos laços fraternos e a cooperação entre os EAU e o Marrocos, especialmente nas áreas relacionadas ao desenvolvimento, além de formas de fortalecer ainda mais a parceria entre os dois países em apoio aos interesses mútuos e à prosperidade e ao bem-estar de seus povos.

Os dois líderes reafirmaram seu compromisso com a continuidade da consulta e da coordenação, bem como com o fortalecimento da cooperação entre os EAU e o Marrocos.

A reunião também abordou questões regionais e internacionais de interesse comum, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a segurança e a estabilidade da região.