EAU estão entre os destinos imobiliários mais procurados do mundo para investimento, revela pesquisa

DUBAI, 4 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam sendo um dos destinos mais atrativos do mundo para investimentos imobiliários, apesar dos desafios regionais recentes, segundo uma nova pesquisa global encomendada pela Arada.

O Índice de Investimento Imobiliário dos EAU da Arada, conduzido pela empresa norte-americana Penta Group, classificou o país como o principal destino de investimento, com 56% dos investidores globais demonstrando forte interesse no mercado imobiliário emirático, mais do que em qualquer outro mercado analisado, à frente dos Estados Unidos (54%), Reino Unido (41%), França (28%) e Espanha (27%).

Realizada entre 1º e 23 de abril em 12 mercados estratégicos, a pesquisa ouviu 689 investidores imobiliários experientes e representa um dos primeiros grandes estudos sobre a percepção dos compradores internacionais em relação ao mercado imobiliário dos EAU.

Os resultados do Índice de Investimento Imobiliário dos EAU mostram que o grau de familiaridade com as oportunidades do setor imobiliário emirático alcança 51%, nível semelhante ao do Reino Unido e dos Estados Unidos, que registraram 51% e 53%, respectivamente.

A atratividade dos EAU é particularmente expressiva entre investidores de mercados próximos: 91% dos investidores indianos, 92% dos egípcios e 85% dos sauditas apontaram o país como um de seus três principais destinos de investimento.

Entre os investidores europeus, os EAU foram a principal escolha fora do país de origem para 63% dos investidores franceses, 60% dos alemães e 57% dos suíços.

O potencial de retorno elevado é o principal fator de decisão para investimentos em nível global, citado por 38% dos entrevistados. Entre os investidores australianos, esse percentual chega a 57%; entre os espanhóis, a 56%; e entre os britânicos, a 41%.

Segurança e estabilidade são os fatores determinantes para investidores chineses (65%) e alemães (58%), enquanto o arcabouço regulatório dos EAU, sua estabilidade política e suas leis imobiliárias transparentes fazem do país um dos ambientes mais confiáveis do mundo para investimentos no setor.

A facilidade para comprar e possuir imóveis foi mencionada por 34% dos entrevistados em geral, índice que sobe para 57% entre os investidores sauditas e 41% entre os egípcios, refletindo a reputação dos EAU como um mercado acessível e favorável aos investidores.

Ahmed Alkhoshaibi, CEO do Grupo Arada, afirmou: “Esses resultados confirmam o que observamos em nosso próprio desempenho de vendas: apesar dos desafios recentes, os investidores internacionais reconhecem as vantagens estruturais dos EAU em termos de maturidade regulatória, histórico de desempenho e fundamentos econômicos sólidos. A capacidade de adaptação tem sido fundamental para a ascensão dos EAU como destino global de investimentos. Seja durante a pandemia ou a crise financeira, este país demonstrou repetidamente que se adapta mais rapidamente e melhor do que qualquer outro lugar do mundo.”

Em conjunto, os resultados traçam um quadro convincente da posição dos EAU no cenário global de investimentos, mostrando um mercado que lidera nos fatores mais valorizados pelos investidores: retorno, estabilidade, eficiência tributária e acessibilidade.

A divulgação da pesquisa ocorre também em um momento em que os EAU anunciam investimentos recordes em infraestrutura, incluindo a Linha Dourada do Metrô de Dubai, avaliada em AED 34 bilhões; a primeira rede comercial de táxis aéreos do mundo; e o Quarto Corredor Federal, projeto de AED 6 bilhões destinado a reduzir congestionamentos entre os emirados e aumentar a conectividade em todo o país.

Para a Arada, cujo portfólio global de projetos ultrapassa AED 130 bilhões e cujas comunidades são projetadas para oferecer qualidade de vida, qualidade construtiva e valor de longo prazo cada vez mais demandados pelos compradores internacionais, a pesquisa valida tanto a força do mercado dos EAU quanto a estratégia da empresa de expandir para mercados com potencial semelhante.