Enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico conclui visita oficial a Belize

BELMOPAN, Belize, 4 de junho de 2026 (WAM) — Omar Shehadeh, enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, acompanhado por Salem Rashed Al Owais, embaixador não residente dos Emirados Árabes Unidos em Belize, concluiu uma visita oficial ao país como parte dos esforços contínuos dos EAU para fortalecer os laços diplomáticos e a cooperação bilateral com a região do Caribe.

Shehadeh reuniu-se com John Briceño, primeiro-ministro de Belize, para amplas discussões sobre áreas de interesse mútuo, incluindo oportunidades de investimento e cooperação na transformação digital de Belize.

Durante a reunião, os EAU expressaram sua disposição de compartilhar sua experiência na economia digital em apoio aos objetivos de desenvolvimento de Belize.

Shehadeh também expressou agradecimento ao primeiro-ministro e ao governo de Belize por sua solidariedade aos EAU após os recentes ataques terroristas iranianos não provocados contra o país. Belize reafirmou seu firme apoio aos Emirados e condenou os ataques nos termos mais veementes.

No Ministério das Relações Exteriores e Comércio Exterior, Shehadeh reuniu-se com Amalia Mai, diretora-executiva, em encontro que teve como foco as relações bilaterais, os investimentos e a cooperação digital. A reunião também abordou o Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os EAU e a Comunidade do Caribe (CARICOM).

Belize expressou apoio ao início das negociações sobre o acordo, refletindo a confiança do país nos benefícios mútuos que essa parceria traria para a região. As duas partes concordaram em manter comunicação estreita e acompanhar os resultados da visita.

“Os EAU valorizam sua sincera amizade com Belize e apreciam o apoio demonstrado pelo governo de Belize. Nossas discussões abrangeram uma série de áreas de interesse mútuo, incluindo investimentos, cooperação digital e inovação, e refletiram um compromisso compartilhado de fortalecer os laços bilaterais. Esperamos dar continuidade a esse impulso positivo e ampliar a cooperação de maneiras que apoiem as prioridades de desenvolvimento dos dois países”, afirmou Shehadeh.