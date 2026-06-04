EAU participam da 11ª Reunião Anual do Grupo Antiterrorismo dos BRICS

NOVA DÉLHI, 4 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da 11ª Reunião Anual do Grupo Antiterrorismo dos BRICS, realizada em Nova Délhi nos dias 21 e 22 de maio de 2026, coincidindo com o décimo aniversário da criação do Grupo de Trabalho Antiterrorismo dos BRICS.

A delegação dos EAU foi chefiada por Maqsoud Kruse, enviado do ministro das Relações Exteriores para o combate ao extremismo violento e ao terrorismo.

Durante a reunião, os EAU reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao extremismo e ao terrorismo e no enfrentamento das ameaças emergentes representadas por organizações terroristas e grupos extremistas.

Em sua intervenção, Maqsoud Kruse expressou o apreço dos EAU à República da Índia por sua presidência dos BRICS e pela convocação da reunião, ressaltando a importância do diálogo internacional e da ação coordenada para enfrentar os desafios de segurança em constante evolução.

Ele destacou que grupos extremistas e organizações terroristas estão explorando cada vez mais o ciberespaço, tecnologias avançadas e inteligência artificial para recrutar indivíduos, financiar operações e disseminar ideologias extremistas, enfatizando a importância de ampliar a cooperação internacional para enfrentar essas ameaças.

Maqsoud Kruse observou que os esforços eficazes para combater o extremismo e o terrorismo exigem uma abordagem abrangente e multidimensional, capaz de enfrentar tanto as ameaças imediatas quanto as condições subjacentes que favorecem a radicalização.

Ele acrescentou que a abordagem dos EAU se baseia em iniciativas preventivas de longo prazo combinadas com intervenções práticas destinadas a enfrentar as causas profundas do extremismo, do ódio e da intolerância. Também destacou que os EAU abrigam diversas instituições e iniciativas reconhecidas internacionalmente que promovem a prevenção sob uma perspectiva holística e fortalecem a cooperação internacional.

No âmbito da copresidência dos EAU e da China no Subgrupo de Trabalho Antiterrorismo dos BRICS sobre a Prevenção do Uso Indevido da Internet para Fins Terroristas, a delegação emirática apresentou um documento conceitual destacando abordagens para fortalecer a cooperação internacional no enfrentamento da exploração de plataformas digitais e tecnologias emergentes por grupos terroristas.

A delegação dos EAU também apresentou um estudo de caso sobre os esforços do país, em conformidade com as melhores práticas internacionais, para combater o financiamento do terrorismo por meio de estruturas institucionais e legislativas robustas, reiterando ao mesmo tempo a rejeição inequívoca dos EAU ao extremismo e ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações.

Maqsoud Kruse ressaltou a necessidade de uma abordagem internacional holística, equilibrada e coordenada que integre segurança, desenvolvimento e direitos humanos, ao mesmo tempo em que defendeu o fortalecimento do compartilhamento de informações de inteligência, da cooperação em cibersegurança e da coordenação sobre ativos virtuais e sistemas financeiros descentralizados para impedir o uso indevido de tecnologias avançadas por agentes terroristas.

À margem da reunião, a delegação dos EAU realizou encontros bilaterais com as delegações da Índia, Rússia e China para discutir formas de ampliar a cooperação e trocar conhecimentos e melhores práticas no combate ao extremismo e ao terrorismo.

Os EAU reafirmaram seu compromisso de trabalhar em estreita colaboração com os Estados-membros dos BRICS e países parceiros para promover esforços conjuntos voltados à eliminação do terrorismo internacional e à promoção da paz e da segurança globais.