Hamdan bin Zayed: Sob a visão de Mohamed bin Zayed, Abu Dhabi continua avançando como modelo global de ação climática e conservação da natureza

ABU DHABI, 4 de junho de 2026 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Conselho da Agência Ambiental de Abu Dhabi, afirmou que o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste ano sob o tema “Inspirados pela Natureza. Pelo Clima. Pelo Nosso Futuro”, reflete o impulso global para acelerar soluções climáticas e fortalecer parcerias voltadas à proteção dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida.

Ele disse que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continuam avançando em um modelo de desenvolvimento voltado para o futuro, que coloca a sustentabilidade e a ação climática no centro do planejamento estratégico. Esse modelo é impulsionado por investimentos contínuos em inovação e tecnologia, bem como pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis que reforçam a capacidade de preparação de comunidades e economias para enfrentar os desafios climáticos.

O xeique Hamdan bin Zayed acrescentou que a visão do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan estabeleceu uma abordagem que transformou a proteção da natureza e o respeito ao meio ambiente em parte integrante da trajetória de desenvolvimento dos EAU. Hoje, o país continua a construir sobre esse legado por meio de iniciativas e projetos emblemáticos que apoiam a sustentabilidade dos recursos naturais e garantem sua preservação para as futuras gerações.

O xeique Hamdan bin Zayed observou que enfrentar as mudanças climáticas exige esforços conjuntos de instituições, comunidades e indivíduos, além do fortalecimento da pesquisa científica, da promoção da conscientização ambiental e da capacitação das futuras gerações para adotar práticas ambientais mais sustentáveis e responsáveis.

Nesta ocasião, o xeique Hamdan bin Zayed pediu a continuidade do desenvolvimento de programas e iniciativas pioneiras voltados à proteção da biodiversidade e à conservação dos ecossistemas terrestres e marinhos, reforçando a liderança de Abu Dhabi na ação climática e contribuindo para a construção de um futuro mais próspero para as próximas gerações.